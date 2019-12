Khabib dá conselho a Ronaldo: «Se não deixares o desporto, será o desporto a deixar-te a ti»

Amigo de longa data de Cristiano Ronaldo, o lutador russo Khabib Nurmagomedov deixou esta sexta-feira uma análise bastante curiosa à carreira do avançado português, considerando que o dianteiro da Juventus terá de saber escolher o momento certo para se retirar. Na ótica do craque do UFC, se CR7 não deixar o futebol quando deve, será o futebol a deixá-lo ficar para trás...





"Bem, sabes, é difícil deixares algo que fizeste durante toda a vida. Mas independentemente de quereres retirar-te ou não, chegará uma altura em que se tu não deixares o desporto, será o desporto a deixar-te a ti. Se não te retiras no momento certo vais acabar por ficar para trás, pois surgirão novos campeões, mais jovens, com mais 'fome' e maior motivação. Até porque não consegues manter a mesma motivação que tinhas no início e ao longo da tua carreira. Ninguém ficará cá para sempre, por isso é importante sair no momento certo. Que idade tem ele? 34? Aos 35 não terá a mesma condição física e capacidade de reação. Não importa se se trata do Ronaldo ou do Khabib, irá sempre surgir alguém que ocupará o nosso lugar. O conselho que lhe dou, tanto a ele como a mim mesmo, é sair no momento certo", começou por dizer o lutador russo, que assumiu a possibilidade de, no futuro, pedir dicas a CR7 para conseguir prolongar a sua vida desportiva por mais alguns anos."Ainda não lhe pedi qualquer conselho a nível de treino e condição física, porque de momento me sinto bem, mas talvez quando começar a perder capacidade em alguns aspetos provavelmente vou ter de consultá-lo. Ainda assim, por agora ele está a jogar bem, eu também, por isso não temos problemas", considerou.