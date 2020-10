Khabib derrotou Justin Gaethje com dedos do pé partidos e mostrou imagens nas redes sociais

À primeira vista, ao observar o combate de sábado, ninguém diria. Mas a verdade é que o russo Khabib Nurmagomedov derrotou o norte-americano Justin Gaethje mesmo tendo uma fratura no pé esquerdo, sofrida a cerca de três semanas do duelo de Abu Dhabi. O rumor foi lançado na semana passada, foi confirmado por Dana White após o combate e esta terça-feira o russo fez mesmo questão de mostrar o estado dos seus pés nas redes sociais, numa publicação na qual mostrou o resultado das radiografias efetuas a 7 de outubro.





"Tivemos a sorte de o ver lutar esta noite. O Khabib está no hospital, pois partiu o pé há três semanas. Partiu dois dedos e um osso do pé, mas não disse a ninguém. É uma das pessoas mais duras do planeta e o melhor lutador do Mundo", atirou Dana White na conferência de imprensa posterior ao UFC 245, um evento que marcou o final da carreira do lutador russo.Um gesto que dá uma dimensão ainda maior ao triunfo de sábado, no qual Khabib também se destacou pelo facto de, segundo Daniel Cormier, ter feito tudo por tudo para não magoar o adversário em frente dos seus pais