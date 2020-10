«Khabib não quis magoar Gaethje em frente aos seus pais»

Mesmo sendo um lutador implacável, como demonstra o seu registo perfeito de 29 vitórias, o russo Khabib Nurmagomedov sempre se destacou pela sua postura de fair play nos combates que realizou e este fim de semana, naquele que terá sido o seu último duelo no UFC, voltou a demonstrá-lo. É que, segundo revelou o seu amigo Daniel Cormier, o russo decidiu mudar a sua abordagem diante de Justin Gaethje, pois não queria que os pais do norte-americano, que estavam na bancada, vissem o seu filho a sofrer. Tudo porque, nas entrevistas prévias, Gaethje tinha dito que nunca iria 'bater' no tapete para desistir.





"Quando ia para submissão, ia atacar o braço, mas depois lembrou-se daquilo que o Justin tinha dito durante toda a semana e decidiu que não queria magoá-lo em frente aos seus pais. Por isso, foi para o triângulo e acabou por 'apagá-lo' aí. Garanto que ele me disse isso. Pensou simplesmente que não o queria magoar em frente aos seus pais, por isso optou pelo triângulo, já que apenas o faria desmaiar e ele ficaria bem. Foi isso que ele me disse. É uma loucura, não é?", revelou Cormier, em conversa no podcast 'DC & Helwani', perante o espanto de Ariel Helwani, o anfitrião do podcast.Cormier acrescentou ainda que Khabib pensou em todos os detalhes neste momento. "Ele não lhe queria partir o braço, porque se o Justin não 'batesse', para o derrotar teria de parti-lo e ele não queria fazê-lo em frente aos seus pais", explicou o ex-lutador norte-americano.Lembre-se que Khabib anunciou a sua retirada na noite de sábado , naquele que foi o seu primeiro combate sem a presença do pai, recentemente falecido vítima de Covid-19. A despedida do russo, refira-se, levou a várias reações, inclusivamente de Cristiano Ronaldo