Khamzat Chimaev descarta participação no UFC 300

Khamzat Chimaev colocou ponto final nas dúvidas e revelou que não estará presente no UFC 300, agendado para 13 de abril. Depois de alguns rumores indicarem que o lutador poderia alinhar frente a Leon Edwards ou Dricus Du Plessis, Chimaev colocou tudo em pratos limpos.

"Vou lutar com toda a gente. Leon, Du Plessis, qualquer um... Mas não durante o Ramadão. Acho que o Ramadão apanha o UFC 300. Já disse que não luto mais no Ramadão", destacou aos microfones do 'MMA Uncensored'.