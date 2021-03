Kickboxing: André Santos derrotado na decisão do título mundial da WAKO

André Santos, atleta do kickboxing do Sporting e atual campeão europeu, foi derrotado pelo sérvio Aleksandar Konovalov, campeão do mundo, nesta madrugada em Belgrado (Sérvia), na decisão do título mundial da WAKO (Associação Mundial de Organizações de Kickboxing).





O português de 23 anos competiu numa categoria acima da sua (-66,8 kg), num combate com cinco assaltos de três minutos cada, com o lutador sérvio a levar a melhor."Desapontados mas de cabeça erguida. Não houve muito tempo para a preparação do combate, lutámos na categoria acima da nossa mas fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para nos apresentarmos na melhor forma. Não existem fracassos, tudo nos faz crescer e eu estou seguro que estamos no caminho certo", escreveu o português no Facebook.