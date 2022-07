Kickboxing: André Santos é campeão mundial em K1

André Santos sagrou-se campeão mundial em K1 66,8 kg. O lutador do Sporting ganhou na discussão pelo cinturão mundial WAKO Pro ao italiano Luca Mameli em três assaltos, no evento The Lion’s Crown, no João Rocha. “No início, estava preso, mas também é normal, vim de duas operações, a época não tem sido fácil. Mas depois as coisas melhoraram, comecei a colocar em prática a minha estratégia e as minhas prioridades, já planeadas. No segundo round notei que o adversário estava a decair e com a minha pressão consegui. Era por aí a minha estratégia para o combate e variar ao máximo os golpes em cabeça, tronco e pernas. Correu bem.”, considerou André Santos.