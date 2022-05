Kickboxing: Dupla portuguesa avança para as meias-finais da Taça do Mundo

Dos três atletas que estão a representar Portugal na Taça do Mundo de kickboxing, prova que disputa em Istambul, dois sabem que vão regressar a território luso pelo menos com a medalha de bronze ao peito. Inês Casqueiro e Tiago Santos venceram os seus combates e estão nas meias-finais do torneio, aspeto que lhes garante, no mínimo, o lugar mais baixo do pódio.No primeiro combate do dia para os atletas portugueses, Inês Casqueiro, em Low Kick -65kg, venceu a iraniana Akri Narimani por 3-0, sendo também este o resultado com que Tiago Santos, em K1 -67 kg, superou o turco Dogukan Yorga. A dupla conhece os horários dos combates das meias-finais no fim do dia desta sexta-feira.No plano oposto, Carlos Cunha (K1 -57kg), o outro atleta português que viajou até à Turquia, foi menos feliz e acabou derrotado (3-0) por Muhammed Miran Bayram, atleta da casa.