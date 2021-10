Kickboxing: Estreias femininas no segundo dia do Campeonato do Mundo

Depois de um primeiro dia de prova marcado pelos triunfos de André Santos e Tiago Santos, Portugal terá seis representantes a combater esta terça-feira no Campeonato do Mundo de Kickboxing, que se disputa em Veneza. O dia fica marcado pela entrada em competição das primeira atletas femininas lusas.





Dessa forma, pouco depois das 10 horas locais (menos uma hora em Portugal continental), Catarina Jorge (Low Kick -56 kg) defronta Erin Jimenez, sendo que, à mesma hora, Bruno Pereira (Point Fight -79kg) tem combate marcado com Zagaris Monolos, da Grécia. Ainda de manhã, André Santos enfrenta Kuw Almousa, do Kuwait, na categoria Low Kick -63,5kg e o seu irmão, Tiago Santos (K1 -63,5kg), irá combater com Marko Todorov da Macedónia.A participação portuguesa no segundo dia de prova termina com Pedro Castro, em Kick Light Veteranos -84kg, a fazer frente a Jorge Ramos Hernandez, do México, e com Sofia Oliveira (K1 -60kg) a marcar encontro com Begley Deirdre, da Irlanda.O Campeonato do Mundo de Kickboxing decorre até ao próximo sábado na cidade de Veneza.