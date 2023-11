Kickboxing: Fecho de festa em Albufeira para uns Mundiais WAKO que foram um sucesso

Carlos Ramjanali e Roy Baker passaram o testemunho aos Emirados Árabes Unidos, representados por Ali Khoori

Terminou este sábado a edição de 2023 dos Mundiais de kickboxing WAKO, com a realização das derradeiras 44 finais do programa, que consagraram os últimos campeões do torneio, tanto no tatami como no ringue. Sem atletas portugueses em prova nesta derradeira jornada no Pavilhão Municipal de Albufeira, o dia foi de confirmação de supremacia no medalheiro para equipas como a turca, italiana, húngara e croata, que fecharam a competição como as mais ganhadoras.Foi o fechar com chave de ouro de um evento que para o presidente interino da FNKDA (Federação de Desportos de Combate) foi um sucesso e que deixa com vontade de fazer mais e melhor por terras lusitanas."Foi brutal. Os feedbacks têm sido fantásticos. O nosso país é maravilhoso, o clima é fantástico. Os hóteis, o nosso povo, a nossa capacidade de receber... Sempre de sorriso aberto. Isso contagia e faz retribuir com sorriso. Ficamos todos muitos felizes, desde locais a estrangeiros. Correu tudo muito bem. Foram precisos alguns MacGyvers para colocar isto em marcha, mas isso é a parte que me deixa orgulhoso, ter uma equipa assim. A nível de organização foi brutal. Não estou incluído nisso, na preparação prévia, mas estava tudo controlado. Depois, na hora do evento, a minha equipa trabalhou e foi incrível. Todos totalmente dedicados ao evento. Com alegria, apesar de dormir pouco e mal durante dez dias, não nos faltava sorriso e isso deixa feliz", assumiu João Diogo, em declarações aPara o futuro, a ideia é clara: repetir. "Ficamos com vontade de fazer mais eventos deste género. Há muito que tentamos ter evento anual e acreditamos que vamos conseguir. Temos capacidade para isso, país para isso, capacidade organizativa... Por que não?", questiona.Como treinador, João Diogo analisou igualmente a performance dos atletas portugueses que competiram e, apesar de assumir que as expectativas eram maiores, deixa claro que o balanço da caminhada lusa no evento é também positivo."O trabalho foi muito bem feito. Os atletas estavam muito bem preparados, tínhamos noção das dificuldades, pois aqui o nível é altíssimo. Mas sempre apontei para 10 medalhas e não ficamos muito longe, pois tivemos 6", disse, considerando que ficaram três medalhas por conquistar de forma injusta - por parte de Sofia Oliveira, Ricardo Hilário e Tiago Santos.Não foi agora, mas será no futuro. João Diogo não duvida disso e assume que a diferença é mesmo o número de lutas ao ano, pois a qualidade está lá. "Eles sabem, mas quando chegam aqui, como não estão tão rotinados como os outros, pagam a fatura. Sabem o seu valor, mas não têm a rodagem. Vão com um nervoso na hora da competição que com mais umas provas durante o ano não teriam", assume.O líder interino da federação enaltece ainda o que foi feito pelos veteranos, que no seu entender já fazem por merecer uma maior atenção. "Foram fantásticos. Acreditávamos que iam fazer um brilharete, mas fizeram um maior do que estava à espera. Acima de tudo, penso que vão dar um boost gigante a esta faixa etária, tanto que já estou a falar de termos um evento só para veteranos, pois são treinadores e estão limitados, nunca jogam. Ter esse vento permitia estarem focados em lutar e divertirem-se. Para mim isso é que é o meu desporto, isso é que é o kickboxing. É estar a dar murros e pontapés, é isso para quem vê, mas para nós é mais do que isso, é um espírito muito acima disso e que culmina com um grande abraço".Fechado este campeonato, a WAKO já planeia o futuro e o próximo Mundial já tem organizador definido. Serão os Emirados Árabes Unidos, país que nos últimos tempos tem apostado bastante forte na modalidade e que para 2025 tenciona estar ainda mais no topo.