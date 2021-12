Kickboxing: Inês Casqueiro, Sofia Oliveira e Fábio Viega na final do 'Grand Prix' de Praga

Inês Casqueiro, Sofia Oliveira e Fábio Veiga são os representates portugueses nas finais do 'Grand Prix' de Praga, prova que decorre durante este fim de semana. O trio luso irá disputar os combates decisivos na tarde desde domingo.Apesar de o seu combate ter sido pautado por algum equilíbrio, Inês Casqueiro (K1 -65 kg) bateu Veronika Smolkova por 2-1 e agora vai defrontar Sarka Melinova, da República Checa, na final. Por seu lado, Sofia Oliveira (K1 -60 kg) beneficiou do facto da sua adversária ter apresentado problemas físicos e avançou para a final sem ter combatido na meia-final. No combate decisivo, a atleta de Famalicão terá Viktorie Jilkova pela frente. Por fim, Fábio Veiga (K1 -67 kg) enfrentou Pawel Jozefowicz, venceu por 3-0 e agora combaterá com Stanilav Renita, da Roménia, na final.No plano oposto, Gonçalo Prudêncio, Iuri Fernandes e Inês Calado perderam os respetivos combates (3-0 em todos os casos) e ficaram arredados da possibilidade de chegar à final do torneio.