Kickboxing: Manuel Gomes fica com a prata na Taça do Mundo

Apesar de estar representado por apenas dois atletas na Taça do Mundo de kickboxing, que se disputa em Budapeste, Portugal tem já assegurada a conquista de duas medalhas na prova. Manuel Gomes (na fotografia com Sofia Oliveira), em Kick-Light -84 kg, fechou o torneio com a medalha de prata.

Após ter vencido Vasileios Papanikolaou por 3-0 na meia-final, Manuel Gomes acabou por não entrar no tatami para disputar a final com Stefan Hoppe, isto depois de ter sofrido uma lesão na zona do tendão de aquiles ainda no primeiro combate. Desta forma, o atleta português ficou no segundo lugar mais alto do pódio.

Para além de ter competido como atleta, Manuel Gomes é também treinador de Sofia Oliveira, que vai disputar a meia-final em K1 -60kg neste sábado.