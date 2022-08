Kickboxing perto de integrar o programa olímpico já em 2028

Os Jogos Olímpicos de 2028 podem trazer várias novidades no que às modalidades que vão compor o evento diz respeito. Nesse sentido, o Comité Olímpico está em conversações com diversas federações para perceber se novas modalidades poderão estar representadas em Los Angeles.De acordo com informações recolhidas por, um desses casos é o do kickboxing. As negociações entre a WAKO, federação internacional de kickboxing, e o Comité Olímpico têm decorrido a bom ritmo e a entrada da modalidade no programa olímpico daqui a seis anos assume-se como praticamente uma certeza neste momento. No plano oposto estará o boxe, modalidade que esteve presente nas últimas Olimpíadas mas que pode deixar de fazer parte do evento.Além do kickboxing, o karaté, o break dance, o basebol/softbol, o cricket, o lacrosse, o squash, o flag football e o automobilismo também se podem juntar aos Jogos Olímpicos.