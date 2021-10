Kickboxing: Ricardo Hilário, Inês Casqueiro e Sofia Oliveira tentam chegar à final do Mundial

Após os triunfos nos quartos-de-final do Campeonato do Mundo de Kickbpxing, Ricardo Hilário, Inês Casqueiro e Sofia Oliveira tentam, esta quinta-feira, chegar ao combate decisivo da prova. O trio prepara-se para disputar as meias-finais sabendo que, no 'pior' dos casos, conquistará a medalha de bronze.





Ricardo Hilário é o primeiro a entrar em prova. O jovem, que compete em K1 (-54 kg), tem combate agendado para as 11 horas, frente ao australiano Abdulraseq Amini. Por seu lado, às 12h12, Inês Casqueiro (Low Kick -65 kg) terá pela frente Marija Bodac, concorrente da Croácia. Por fim, Sofia Oliveira (K1 -60 kg) entra em ringue às 16h, contra Stella Hemetsberger, da Áustria.O Campeonato do Mundo de Kickboxing disputa-se em Jesolo, Veneza, até ao sábado. As horas apresentadas são referentes ao fuso horário italiano (menos uma hora em Portugal continental).