Kickboxing: Samandar Nimatulayev, Miguel Godinho e Rita Pinheiro eliminados do Europeu

Estreia amarga para os atletas portugueses no Campeonato da Europa de Cadetes e Juniores de Kickboxing. No primeiro dia de prova, Samandar Nimatulayev, Miguel Godinho e Rita Pinheiro perderam os respetivos combates e acabaram por ser eliminados da competição.Samandar Nimatulayev, em Low Kick (-60 kg), foi o primeiro a subir ao ringue. Apesar das boas indicações, o atleta português acabou por perder 3-0 frente a Maxim Angheluta, da Moldávia. Por seu lado, Miguel Godinho (Low Kick -67 kg) conseguiu estar por cima no combate frente ao favorito Alexandre Jeffy quase até ao fim. No entanto, o francês 'puxou dos galões' nos últimos segundos do combate e venceu por 2-1.No último combate do dia a envolver atletas lusos, Rita Pinheiro, em Low Kick (-52 kg), acabou por ser derrotada por 3-0 pela russa Alborova Alina.Recorde-se que a competição, que se disputa até ao próximo domingo, está a decorrer em Budva, Montenegro.