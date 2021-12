Kickboxing: Seis portugueses em ação nas meias-finais do 'Grand Prix' de Praga

Depois de Sofia Oliveira ter vencido o seu combate neste sábado na estreia dos atletas portugueses no 'Grand Prix' de Praga, a comitiva lusa estará representada por seis atletas nas meias-finais da prova, que se disputam na manhã deste domingo.O dia começa com o combate entre Gonçalo Prudêncio (K1 -63,5 kg) frente a Denis Hnídek, da República Checa, seguindo-se Fábio Veiga (K1 -67 kg) contra Pawel Jozefowicz, da Polónia. Já depois de Iuri Fernandes (K1 +91 kg) defrontar Vít Vladár, da Repúblic Checa, sobem ao ringue as atletas portuguesas. A primeira será Inês Calado (K1 -52 kg), que enfrentará Viktória Pálfi, da Hungria, seguindo-se Sofia Oliveira (K1 -60 kg) contra Lucie Mudrochová (República Checa) e Inês Casqueiro (K1 -65 kg) contra Veronika Smolkova (Eslováquia).Caso vençam os seus combates, os lutadores portugueses disputarão as finais das respetivas categorias na tarde deste domingo.