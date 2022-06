Kickboxing: Sofia Oliveira é a única representante portuguesa na Taça do Mundo

Depois de um primeiro dia dedicado à pesagens dos atletas, a Taça do Mundo de Kickboxing, prova que se disputa em Budapeste, arrancou esta sexta-feira. Sofia Oliveira, em K1 -60 kg, é a única representante portuguesa em prova.A jovem, de 24 anos, sobe ao ringue às 18 horas locais (menos uma hora em Portugual continental) desta sexta-feira, tendo combate marcado com a finlandesa Kaisa Kuisma. Caso triunfe, Sofia Oliveira irá defrontar a vencedora do combate entre Stella Hemetsberger e Alina Martyniuk.Sofia Oliveira é atleta do Desportivo de Guimarães e é treinada por Manuel Gomes.