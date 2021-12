Kickboxing: Sofia Oliveira entra a vencer no 'Grand Prix' de Praga

Não podia ter corrido melhor a entrada dos atletas portugueses no 'Grand Prix' de Praga, prova que disputa neste fim de semana. Sofia Oliveira, única atleta lusa em competição no dia de sábado, venceu o seu combate e avançou para as meias-finais.Frente a Helena Pribylová, da República Checa, Sofia Oliveira (K1 -60 kg) não teve dificuldade em aplicar a sua superioridade e venceu por 3-0. A atleta do Clube Desportivo de Guimarães controlou o combate praticamente de início a fim e agora tem encontro marcado com Lucie Mudrochová.Recorde-se que um dos últimos grandes resultados de Sofia Oliveira foi o 3º lugar no Campeonato do Mundo disputado em Itália.