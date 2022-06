Kickboxing: Tiago Santos é o novo campeão intercontinental Wako Pro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Tiago Santos conquistou, na noite deste sábado, o título de campeão intercontinental Wako Pro, K1 66,8 kg. O jovem, de apenas 22 anos, junta assim mais uma conquista a uma carreira que tem sido pautada pelo sucesso.Em Badajoz, o mais novo dos irmãos Santos (na fotografia acompanhado por Carlos Ramjanali, Raúl Lemos, Paulo Santos e Ahmed Zalegh) bateu o marroquino Anass Amidouch. Após cinco assaltos bem disputados, Tiago Santos venceu por decisão unânime, com uma pontuação de 49-47, 49-47 e 49-48.Recorde-se que Tiago Santos, atleta do Sporting, é um dos portugueses, juntamente com Sofia Olvieira, que irá marcar presença nos World Games, prova que se disputa em julho nos Estados Unidos da América.