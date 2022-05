Kickboxing: Tiago Santos procura o acesso às meias-finais da Taça do Mundo

Depois de Inês Casqueiro, agora é a vez de Tiago Santos, em K1 -67 kg, tentar assegurar a presença nas meias-finais da Taça do Mundo de kickboxing, prova que se disputa em Istambul.O jovem, que venceu Dogukan Yorga na primeira ronda, tem combate agendado com Alikhan Ozdoyev, do Cazaquistão, para o início da tarde deste sábado. O confronto entre os dois atletas está agendado para as 13h12, sendo que, neste momento, o site oficial do torneio dá conta de um atraso de 20 minutos em toda a prova. A hora apresentada é referente ao fuso horário da Turquia (menos duas horas em Portugal continental).Caso vença, Tiago Santos sabe que assegura, pelo menos, a conquista da medalha de bronze.