Kickboxing: Três portugueses em ação no primeiro dia do Europeu de Cadetes e Juniores

Arranca, esta segunda-feira, o Campeonato da Europa de Cadetes e Juniores de Kickboxing, prova que se disputa em Budva (Montenegro). São quatro os atletas que irão representar Portugal, sendo que, no primeiro dia de competição, três subirão ao ringue.Na vertente feminina, Rita Pinheiro (Low Kick -52 kg) defronta Alborova Alina, da Rússia. Por seu lado, na vertente masculina, Miguel Godinho (Low Kick -67 kg) e Samandar Nimatulayev têm combate marcado com Alexandre Jeffy (França) e Maxim Angheluta (Moldávia), respetivamente.Tal como aconteceu no Campeonato do Mundo de Seniores, que decorreu em Itália, a comitiva portuguesa chega a esta prova como equipa 'independente', isto na medida em que a Federação Portuguesa de Kickboxing e Muaythai foi banida pela WAKO, orgão que rege o kickboxing a nível mundial. Raúl Lemos é o selecionador do conjunto luso.