Lara Martins termina Campeonato do Mundo de Infantis, Cadetes e Juniores de kickboxing no 5º lugar

Terminou, esta quinta-feira, a participação portuguesa no Campeonato do Mundo de Infantis, Cadetes e Juniores de kickboxing, em Itália. Lara Martins, a competir em Kick Light Júnior -65kg, fechou a prova no 5º lugar, sendo assim a melhor representante da comitiva lusa, que foi orientada pelos selecionadores Raúl Lemos e Pedro Telles.Depois de bater de bater a grega Ioulia Karrathouma por 3-0, a atleta do Sp. Braga foi incapaz de contrariar o favoritismo da húngara Ramona Nagy e acabou derrotada por 3-0. Assim, a jovem fechou a sua participação na competição no 5º lugar.Menos felizes foram os restantes atletas portugueses em prova, isto na medida em que João Amorim (Kick Light Júnior -69kg), Lara Martins (Kick Light Júnior -65kg), Gonçalo Lopes (Kick Light Júnior -57kg) e Samandar Nimatulayev (Full Contact Younger Junior -63,5kg) foram derrotados no primeiro combate que disputaram.