‘Leão Vermelho’ é vice-campeão no Campeonato Regional Centro

A Associação de Artes Marciais e Desportos de Combate Leão Vermelho, fundada em 2016, com sede em Escariz, Arouca, consagrou-se, no passado fim-de-semana, em Porto de Mós, vice-campeã do Campeonato Regional Centro, no Pavilhão Municipal, em ‘Wushu Esperanças" e ficou ainda em 3° lugar em ´Wushu Seniores’ nesta que foi a sua primeira participação nesta nova jornada da Federação Portuguesa de Artes Marciais Chinesas.





Este evento, muito participado, teve a sua abertura com a dança do Dragão, pelo Instituto Confúcio da Universidade de Aveiro, seguindo-se durante todo o dia várias dezenas de provas e combates, num ambiente de entrega, dedicação e também de convívio. Os resultados foram de qualidade. Em Tradicional: Rita Magano, 1º lugar punhos, 1º lugar armas curtas e 2º lugar Quinto Dan; Beatriz Pinho, 1º lugar armas curtas; Sérgio Martins, 1º lugar punhos. Em Wushu: Vítor Magano, 1º lugar punhos e 1º lugar armas curtas; Mário Vieira, 2º lugar punhos e 2º lugar armas curtas; Rita Cabral, 1º lugar punhos e 1º lugar armas curtas; Renato Cabral, 1º lugar punhos e 1º lugar armas curtas; Dinis Lima, 2º lugar punhos e 2º lugar armas curtas; Joana Duarte, 2º lugar punhos.