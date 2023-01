Levar bofetadas por 2 mil euros: é este o cachet da Power Slap League de Dana White

Os 'tweets' de Eric Spicely que confirmam o cachet pago

A dar os primeiros passos, a Power Slap League não está propriamente a atrair os concorrentes por causa de somas de dinheiro milionárias. Na verdade, o cachet que estará a ser pago aos 'lutadores' é tudo menos elevado. Pelo menos a julgar pela proposta que foi feita a Eric Spicely, um antigo lutador do UFC que partilhou recentemente com os seus seguidores aquilo que estavam dispostos a pagar-lhe."Fui contactado para entrar na Slap League e vocês ficariam chocados se soubessem quanto pagam", escreveu num primeiro 'tweet' o norte-americano de 36 anos. Em seguida, um seguidor comentou com um "não o suficiente", ao qual Spicely respondeu: "a primeira luta eram uns 2 mil [dólares] e a vitória outros 2 mil."O antigo lutador fez também as contas e chegou à conclusão que o vencedor final da Power Slap League ganharia pouco mais de 12 mil dólares. Uma verba incrivelmente baixa tendo em conta o grau de 'pancada' a que se submetem em cada ronda, como se pode ver em alguns vídeos que têm dado que falar (como aquele que pode ver acima).