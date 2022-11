Lisboa acolhe Campeonato do Mundo de kickboxing da WAKO em 2023

Lisboa foi a cidade escolhida pela World Association of Kickboxing Organizations (WAKO), entidade que rege a modalidade a nível mundial, para receber o Campeonato do Mundo do próximo ano. A prova, que se realizará em novembro, decorrerá na Altice Arena.Em declarações a, Roy Baker, presidente da WAKO, explicou os motivos que levaram à atribuição da prova a Portugal. "Tínhamos três finalistas, Portugal, Macedónia do Norte e Bósnia-Heerzegovina, sendo que comité de organização olhou para as instalações disponíveis, para as infraestruturas, para os hotéis, para questões económicas e acabou por escolher Portugal. Para além disso, este é um país com história na modalidade e já não recebe um competição deste género há muito tempo. Sentimos que fazia todo o sentido", vincou, dando ainda ênfase à evolução que o kickboxing tem tido nos últimos anos: "A modalidade está a ter um grande crescimento, estamos na lista final para virmos a integrar os Jogos Olímpicos em 2028. Apoiamos os nossos membros em Portugal como o fazemos com todos os outros países, somos reconhecidos pelo Comité Olímpico e temos uma grande expressão mundial".O dirigente aproveitou ainda para fazer um balanço do Campeonato da Europa, prova que decorreu na semana passada na Turquia. "A prova em Antalya serviu para qualificarmos atletas para os Jogos Europeus e para os Combat Games do próximo ano, pelo que foi uma prova muito importante. O nível na Europa está muito alto e em Portugal também, tive a oportunidade de ver alguns combates do vosso atleta que acabou por vencer a medalha de ouro [André Santos]", sublinhou.A Federação de Desportos de Combate (FNKDA), que é a entidade reconhecida pela WAKO em Portugal, está agora a tratar da questões logísticas de forma a que as datas da prova possam ficar definidas o mais cedo possível.