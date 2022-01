Logan Paul deixa marijuana e perde o réveillon: «Vomitei 40 vezes e passei a noite a suar»

Logan Paul, o youtuber que passou a pugilista e que até já disputou um, contou nas redes sociais decidiu deixar de fumar marijuana por alturas do Natal e nas redes sociais explicou as dificuldades por que passou."Tive um síndrome de abstinência bastante desagradável (perda de apetite, insónia, irritabilidade extrema). Foi de longe a semana mais dura de 2021 para mim", contou.O dia 31 de dezembro foi o pior. "Intoxiquei-me com a comida (o que foi estranho porque tudo o que comi foi um pequeno croissant e um café com leite de manhã). Vomitei 40 vezes e passei a noite a suar na cama."Com as farmácias fechadas no último dia do ano, as coisas complicaram-se. "Não consegui nenhum medicamento. Estava desidratado. Implorei à única ambulância de emergência na cidade que me dessem fluídos por via intravenosa, para repor as energias e poder sair com os meus amigos. Disseram-me que não era possível, a menos que me levassem para o hospital."Mesmo assim o pugilista/youtuber tentou ir a uma festa na passagem de ano, mas acabou por voltar a casa e por vomitar mais cinco vezes. "Esta foi a terceira vez que passei a passagem de ano mortalmente doente por isso pensei: se calhar a vida faz com que o começo do ano seja um pesadelo para mim, de modo a que eu possa apreciar os restantes 364 dias", explicou, acrescentando que agora se sente melhor.