Lutador ataca irmãs à facada e justifica com ordem de "poder superior"

Irwin Rivera foi detido depois de ter esfaqueado as irmãs. O crime teve lugar na casa do lutador em Boynton Beach (Florida) e deixou as duas em risco de vida.





A polícia encontrou as irmãs de Rivera (de 22 e 33 anos) gravemente feridas com marcas nas costas, cabeça, braços, cara e mãos. As duas estavam hospedadas na casa do lutador, que as tentou assassinar enquanto dormiam.Após o esfaqueamento, Rivera fugiu de casa tendo sido detido horas depois. "Matei minhas irmãs", disse à polícia justificando os atos como uma ordem de "poder superior".