Tanner Marlow, lutador de MMA de 30 anos, foi assassinado na véspera de Natal, num tiroteio em Bakersfield, Califórnia, do qual resultaram dois mortos.Segundo as autoridades locais, citadas pela 'Marca', um homem armado invadiu a casa onde Tanner se encontrava. O norte-americano ainda se tentou defender, também com uma arma, mas acabou por ser atingido e não resistir, tal como o assaltante.Ainda de acordo com a mesma fonte, Jacob Malena, o autor do crime, terá forçado a entrada na casa da sua ex-namorada, precisamente onde Marlow se encontrava.A última luta de Marlow tinha sido em junho de 2022, quando venceu uma disputa frente ao compatriota Joel Guzman.