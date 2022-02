Lutador de UFC dá conferência de imprensa polémica: «Agora posso ser o lixo que sempre quis»

O combate entre Jack Hermansson e Sean Strickland prometia ser o destaque do UFC Vegas 47, mas este último antecipou-se e deu uma conferência de imprensa... insólita. O lutador norte-americano respondeu às perguntas dos jornalistas, e de uma forma relaxada, como é habitual, deu algumas declarações menos agradáveis, alegando que chegou a um ponto em que pode "dizer merdas e não ser eliminado" da modalidade."Antes diziam-me: 'Isso não é bom, não digas isso'. Não podia fazer nem dizer nada, o Dana White [n.d.r.: presidente do UFC] dizia-me logo: 'Tirem daqui este lixo branco filho da p...". Mas agora, como estou mais envolvido e as pessoas querem ver-me a lutar, posso dizer coisas mais ofensivas", atirou Strickland num tom que foi ficando mais ofensivo."Todos os treinadores me diziam: 'Sean, cala-te. Não te vão contratar assim. Está calado. Não querem isso, querem a tua imagem'. Agora já posso ser o lixo branco que sempre quis ser, é agradável", exclamou o lutador.Strickland disputou, até à data, 27 combates em MMA, dos quais são vitorioso em 24.