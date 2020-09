Lutador do UFC faz relato dramático dos abusos que sofreu aos 9 anos: «Arruinou-me a vida»

A aprovação de um polémico projeto de lei na Califórnia, no final do mês passado, - que prevê a redução de pena para adultos que tenham relações sexuais com menores - levou Jared Gordon a recordar a sua experiência traumática: em criança o lutador do UFC foi violado.





"Fui abusado sexualmente por um homem aos 9 anos. Brutalmente violado. Tive que fazer sexo oral e anal. Não fazia ideia o que estava a acontecer. Pensei tinha feito algo errado, como se estivesse a ser castigado por algo. Ainda hoje, posso sentir e recordar os cheiros e sabores. Arruinou-me a vida, naquele momento a minha vida tomou um caminho completamente diferente. Transformou-me numa pessoa cheia de ódio. Tornou-me violento e levou-me às drogas e ao álcool. Jurei que iria matar essa pessoa quando fosse mais velho", relata o lutador norte-americano, atualmente com 32 anos."Felizmente, essa pessoa acabou por ser apanhada numa rede de pornografia infantil, e com outras acusações contra ele, foi preso", revela Jared Gordon, que aos 20 anos era viciado em heroína. Só quando chegou ao UFC, Gordon conseguir acalmar alguns dos seus fantasmas do passado e deixar as drogas.Jared Gordon mostra-se chocado com a aprovação do projeto lei, que tem como objetivo reduzir sanções para adultos que tenham sexo consensual com um menor: "Esta é a merda mais bizarra que eu já vi. Se concordarem com isso, saiam da minha frente. De maneira nenhuma um menor pode dar consentimento ou entender sexo. Não sei mais o que dizer."