Lutador luso-caboverdiano garante entrada no UFC

O luso-caboverdiano Yorgan De Castro, de 31 anos, assegurou esta madrugada a entrada no UFC, isto depois de ter impressionado os homens-fortes da organização no Dana White’s Contender Series, uma espécie de torneio de captação de talentos organização pelo patrão do campeonato.





Depois de quatro vitórias nos anteriores combates, o peso-pesado apresentou-se esta madrugada diante de Alton Meeks pressionado pela necessidade de vencer para garantir o contrato com o UFC, mas nem a pressão o parece ter afetado, já que 'despachou' o seu oponente logo no primeiro assalto. Uma vitória inequívoca para o luso-caboverdiano, que conseguiu nesta luta o único KO do cartaz (os restantes duelos foram decididos pelos juízes).No final da luta, refira-se, De Castro cumprimentou Dana White e, para lá de agradecer ao homem forte do UFC, soltou um bem audível "contrata-me". Minutos depois a boa notícia chegaria...