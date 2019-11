Lutadora de MMA morre após sofrer uma lesão cerebral

Sai Aletaha, lutadora de MMA, de 26 anos, morreu no fim-de-semana na sequência de graves lesões cerebrais sofridas durante um combate no evento 'Fast and Furius, que teve lugar em Southampton, Inglaterra.





Aletaha foi assistida pelos médicos do evento e acabou por ser transportada ao hospital, em estado crítico, falecendo poucas horas depois."Lamentamos anunciar que uma das nossas companheiras infelizmente sofreu uma lesão que a deixou em estado crítico e da qual não conseguiu recuperar. Sai Aletaha era uma pessoa encantadora e uma alma bonita. A sua dedicação ao desporto era de 110 por cento", disse um dos organizadores do evento.