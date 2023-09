Manel Kape dá show no UFC 293: português vence luta e leva bónus para casa

Depois de uma série de lutas canceladas - quatro em pouco mais de um ano -, Manel Kape voltou esta madrugada aos octógonos e, bem ao seu estilo, deu espectáculo. Diante do brasileiro Felipe dos Santos, numa das lutas do cartaz principal do UFC 293, o português alcançou a sua quarta vitória consecutiva por decisão unânime dos juízes, depois de uma batalha incrível frente ao lutador canarinho. O combate foi de tal forma intenso, que no final ambos os lutadores levaram para casa um cheque extra, como bónus de luta da noite.Além da vitória de Kape, o UFC 293 fica ainda marcado pela troca de campeão no meio-médio, com Sean Strickland a ganhar por decisão unânime a Israel Adesanya, o anterior campeão.