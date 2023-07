Manel Kape já tem data marcada para o regresso ao UFC

Depois de em março ter visto a luta com Alex Perez, no UFC San Antonio, ter sido cancelada em cima da hora , Manel Kape já tem regresso marcado ao octógono do UFC. Será a 10 de setembro, no UFC 293, a realizar na cidade australiana de Sydney. O luso-angolano, de 29 anos, terá pela frente o neozelandês Kai Kara-France, num combate no qual partirá em busca da quarta vitória consecutiva na organização, que o poderá colocar como um dos candidatos à luta pelo cinturão do peso-mosca.Por agora este é um de dois combates que já estão confirmados no cartaz (o outro colocará em confronto Carlos Ulberg e Jung Da-un), havendo rumores a circular de que a luta cabeça de cartaz será entre Israel Adesanya e Dricus Du Plessis.