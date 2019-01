Manny Pacquiao vence Adrien Broner e chama por Mayweather

Pacquiao regressa em grande e há quem diga que vitória começou nesta entrada Pacquiao regressa em grande e há quem diga que vitória começou nesta entrada

Manny Pacquiao regressou aos ringues sábado e deixou os amantes do boxe rendidos. Aos 40 anos, o pugilista filipino mostrou uma forma física impressionante ao vencer, por decisão unânime, o norte-americano Adrien Broner.Pacquiao, que entrou no recinto de Las Vegas ao som de 'Eye of the Tiger' , música de Rocky Balboa, venceu Broner, manteve o seu título da WBA e no final ainda mandou um recado a Mayweather..."Diga-lhe para regressar ao ringue e vamos lutar ... Estou disposto a lutar de novo", afirmou Pacquiao sobre o pugilista norte-americano, que visitou seu camarim antes do combate.Aliás, também Mayweather foi questionado sobre um eventual combate entre ambos, antes de Pacquiao subir ao ringue no sábado: "Continua a questionar-me sobre Pacquiao? Ele precisa passar por Adrien Broner primeiro. E agora estou a viver uma vida feliz e saudável."