Matilde Rodrigues e a passagem à final de muaythai nos Jogos Europeus: «Surreal! É um orgulho enorme»

A lutadora portuguesa Matilde Rodrigues mostrou-se esta segunda-feira feliz por ter conseguido uma vitória "surreal" e garantido a prata nas meias-finais do torneio de muaythai dos Jogos Europeus Cracóvia'2023, um "orgulho enorme".

"Surreal. Eu trabalho muito e ver que isto está a ter reconhecimento é incrível. A prata está garantida. (...) É um orgulho enorme. Pensar que estou a um passo de realizar os meus sonhos é muito bom", declarou, após o combate.

Na meia-final de -57 kg, frente à finlandesa Miina Sirkeoja, a portuguesa de 19 anos levou a melhor por 30-27, em três 'rounds', e apurou-se para a final, depois de domingo ter já garantido um bronze aos chegar às 'meias'.

Na final, agendada para terça-feira, pelas 16h25 locais (15h25 em Lisboa), vai defrontar pelo ouro a sueca Patricia Axling.

Este apuramento para a final sucedeu pouco depois de Gonçalo Noites ter conseguido o mesmo em -71 kg, seguindo também para a final, com o ucraniano Oleksandr Yefimenko, agendada para terça-feira pelas 16h40 locais (15h40).

Rodrigues esteve sempre por cima e o resultado apenas confirmou a superioridade da portuguesa, à semelhança do desempenho nos quartos de final.

Ainda assim, alertou, "a final será duríssima", diante uma adversária sueca que é "muito experiente, mais velha e com muito mais combates", que, além disso, está "mais rodada neste tipo de campeonatos".

Ainda assim, o objetivo é "fazer tudo para que não haja dúvidas" e chegar ao ouro, para seguir, com Gonçalo Noites, também ele na final em -71 kg, o caminho do muaythai português, cujo trabalho "está a ser reconhecido e recompensado".

Além do muaythai, a atleta da Sociedade Recreativa de Cheganças é estudante de nutrição.

Antes, no domingo, Filipa Oliveira foi a primeira portuguesa em prova na Arena de Myslenice, perdendo com a georgiana Elene Loladze em -54 kg, enquanto Luís Morais, em -91 kg, perdeu por 'knock out'.

Portugal soma até ao momento nove pódios em Cracóvia'2023, nomeadamente três ouros, três pratas e três bronzes, além de outros dois 'metais' já assegurados, no muaythai.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.