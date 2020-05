'Mayor' de Scottsdale indignado com imagens "perturbadoras" de Mayweather em discoteca lotada

O 'mayor' da cidade de Scottsdale, Jim Lane, mostrou-se indignado após assistir às imagens de Mayweather a divertir, no domingo, na International Boutique Nightclub, uma discoteca no Arizona que naquele momento estava praticamente lotada, numa altura de pandemia.





"As imagens deste fim de semana são perturbadoras e mostram francamente uma real falta de bom senso e responsabilidade cívica. Estou pessoalmente a entrar em contato com as empresas que foram mostradas no fim de semana como estando abertas e a receber grandes multidão", afirmou o governante."É imperativo que todas as empresas cumpram as ordens executivas do governador - ignorá-las é arriscar uma disseminação mais rápida da doença [coronavírus]. (...) Se escolhermos respeitarmo-nos como parte de um esforço da comunidade, traremos a cidade e o país de volta. (...) Agora, mais do que nunca, precisamos que pessoas e empresas façam as coisas certas: Fique em casa se estiver doente ou tiver algum sintoma de doença; lave ou higienize as mãos com frequência; fique a um metro de distância dos outros, sempre que possível, e cubra o nariz e a boca quando não conseguir manter distância", sublinhou Jim Lane.Nas imagens pode ver-se Mayweather numa discoteca lotada, com as pessoas a não respeitarem o distanciamento social, nem a usar máscara.