Mayweather coloca preço para o seu regresso aos ringues: está tudo louco com estes números

Floyd Mayweather tem sido constantemente desafiado para regressar aos ringues e parece estar disposto a fazer um contrato com Dana White, presidente do UFC, válido para três ou quatro combates.Depois de ter feito uma pausa na 'reforma' perante Conor McGregor no verão de 2017, num combate que venceu - Mayweather mantém o registo 100 % vitorioso - e que lhe rendeu uma verdadeira fortuna - 100 milhões de dólares (84,7 milhões de euros) só de cachet para regressar aos combates, mais 350 milhões de dólares (293 milhões de euros) pela vitória ao qual ainda somou mais uns milhões de patrocínios - o lutador norte-americano voltou ao ringues no último dia de 2018 frente ao japonês Tenshin Nasukawa. O combate era de exibição, mas o norte-americano não esteve para brincadeiras e despachou facilmente o nipónico, arrecadando mais de 70 milhões de euros em apenas... 138 segundos de combate Mayweather já percebeu que basta pedir que os milhões aparecem e desta vez não esteve pelos ajustes. "Posso chegar a um acordo com o UFC agora mesmo. Se eles aceitarem é um bilião de dólares por três ou quatro combates. Sou honesto, a minha vida é excelente. Fiz investimentos com sabedoria e não por dinheiro. Tenho o suficiente para viver bem o resto da vida. Posso comprar o que quero", afirmou o norte-americano a Kevin Hart no programa 'Cold as balls'.