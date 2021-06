Mayweather e Logan Paul já foram à balança: youtuber pesa mais 16 quilos!

O combate de exibição entre o pugilista Floyd Mayweather e o youtuber Logan Paul promete. A começar pela diferença de peso. Os dois pesaram-se em Miami e a diferença é abismal: quase 16 quilos!





Mayweather pesa 70,3 e Paul 85,9. Como é que isso vai repercutir-se no combate? Ficaremos a saber na próxima madrugada, por volta da 1 da manhã, quando o ansiado evento acontecer.A cerimónia da pesagem, foi tensa. Logan dava golpes no peito, estiveram ambos cara a cara, muitos esperavam que as provocações escalassem, mas Mayweather aguentou tudo com um sorriso no rosto."É a luta mais importante da minha vida. Vou quebrar as previsões e vou ganhar ao melhor pugilista da história", vociferou o youtuber.Mayweather reagiu: "O hippie não ganha lutas. É a lutar que se ganham combates e eu posso fazê-lo."Estima-se que Mayweather embolse cerca de 100 milhões de dólares (82 milhões de euros) e Logan 20 milhões (16 milhões de euros) por esta exibição, que vai ter lugar no Hard Rock Stadium de Miami.