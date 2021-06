Mayweather e os milhões que recebeu no combate com youtuber: «Sou o melhor ladrão de bancos?»

Floyd Mayweather confirmou que recebeu 100 milhões de dólares (cerca de 83,7 milhões de euros) pelo combate de exibição diante do youtuber Logan Paul.





Mayweather domina Logan Paul: os 16 quilos a mais do youtuber não fizeram grande diferença

Floyd Mayweather boasting about making $100million for his exhibition with Logan Paul after Gervonta Davis' win…



O pugilista esteve no combate que colocou frente a frente Gervonta Davis e Mario Barrios e contou aos jornalistas que o duelo com Logan Paul foi como roubar um banco, mas de forma legal."Sou a única pessoa que pode fazer uma luta falsa e ganhar 100 milhões de dólares. Podia fazer 'sparring' [lutar a soco] legalizado e obter 100 milhões. Sou o melhor ladrão de bancos? Porque não conheço ninguém no desporto com a minha idade e que ainda possa ganhar assim", admitiu Mayweather, entre sorrisos.O combate de exibição entre Floyd Mayweather e Logan Paul, 18 anos mais novo do que o pugilista, terminou sem vencedor, mas ao deu para ver que Mayweather dominou os 8 assaltos. Os quase 16 quilos a mais de Logan Paul pouca ou nenhuma diferença fizeram no ringue.De qualquer forma, o pugilista de 44 anos admitiu que não conta regressar ao boxe. "Absolutamente não."