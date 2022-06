«Mayweather está na bancarrota, provavelmente gastou tudo com mulheres»

Jake Paul, irmão de Logan Paul (youtuber e pugilista), garante que Floyd Mayweather está falido."O Mayweather está na bancarrota. Digo isto há algum tempo. Provavelmente gastou tudo com as mulheres que paga para estarem junto dele", contou o também youtuber numa entrevista.Estas declarações surgem poucos dias depois de Logan Paul ter dito que Mayweather lhe deve dinheiro de um combate. "Hoje faz um ano que enfrentei o Floyd Mayweather. É difícil atingi-lo, mas é ainda mais complicado cobrar-lhe dinheiro. Com quem deverá lutar se continuar assim?"Invencível há 50 combates e seis vezes campeão mundial, Mayweather, de 45 anos, terá ganho 1.100 milhões de dólares ao longo da carreira, entre combates profissionais, exibições e investimentos. "O facto de falar de dinheiro não me torna numa má pessoa. Gosto de ter as coisas boas da vida, o dinheiro não faz quem sou, eu é que faço o dinheiro", disse o pugilista no ano passado.Em 2019 desmentiu comprar amigas com dinheiro, mas já sexo... "Para mim nada é grátis, nem sequer pratico sexo grátis. Ou paga ela, ou pago eu."