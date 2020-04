Mayweather responde a Maidana: «Esse dente não é meu!»

O desporto pode estar parado, mas nem por isso os 'mind games' e trocas de bocas deixam de existir. Até mesmo por parte de quem já se retirou, como o norte-americano Floyd Mayweather. Tudo começou na semana passada, quando Marcos Maidana revelou que tinha em sua casa um dente do Money e que tinha a ideia de o colocar num fio para transportar como se fosse uma espécie de pedra preciosa. A afirmação poderia ter sido vista pelo norte-americano como um elogio... mas não foi bem assim.





Ver essa foto no Instagram Cuanto me dará el ratón Pérez ?@floydmayweather Uma publicação compartilhada por Marcos "chino" Maidana (@chinomaidana.1) em 10 de Abr, 2020 às 12:14 PDT

Esta semana, Mayweather reagiu e deixou claro que aquele dente pode ser de qualquer pessoa... menos seu! "No terceiro round atingiu-me em cima da buzina, foi um golpe muito bom. Até chamou a minha atenção. Mas não, ele não me 'arrancou' o dedo. Nada disso. Ele é um tipo forte, com um bom golpe, mas quanto a ter-me deixado sem um dente, não!", atirou o Money.