McGregor critica China: «Comportamento desumano»

O lutador irlandês Conor McGregor recorreu ao Twitter para criticar a atitude da China, após a chegada à Irlanda de um lote de equipamentos médicos essenciais no combate à pandemia de coronavírus sem os padrões de segurança exigidos.





"Verdadeiramente horrível. Essas pessoas não estão apenas a aumentar os preços de tudo. Máscaras, viseiras, luvas, ventiladores, respiradores, garrafa de oxigónio, monitores, o que for. Está tudo a subir de preço. E agora os lotes não funcionam. Comportamento ridiculamente desumano!", comentou Conor McGregor.Atualmente, a Irlanda conta com mais de 4.600 infetados com coronavírus e 137 mortos.