McGregor deu os parabéns a Mayweather e não resistiu em enviar provocação

As picardias entre Conor McGregor e Floyd Mayweather já são uma espécie de clássico no mundo das artes marciais e esta quinta-feira, a propósito do aniversário do norte-americano, o lutador do UFC não resistiu. Deixou a sua mensagem de felicitações, mas decidiu dar um toque mais 'picante' à sua publicação.





"Parabéns Floyd! Sentimos a tua falta na Forbes", escreveu o irlandês, aludindo ao facto do antigo boxeur, agora com 43 anos, de não constar da última atualização dos atletas mais bem pagos da conceituada revista norte-americana (McGregor tambem não entra...).