McGregor e a alegada violação em jogo da NBA: «Não é mais do que extorsão»

Conor McGregor foi acusado de agredir sexualmente uma mulher na noite do jogo quatro da final da NBA, que colocou frente a frente os Miami Heat e os Denver Nuggets, mas o lutador irlandês desmente liminarmente as alegações.McGregor falou sobre o assunto num comunicado divulgado pelos seus advogados, depois de o portal TMZ ter partilhado um vídeo onde se via o pugilista com a alegada vítima. "Ela recorreu aos meios de comunicação para exercer maior pressão contra o nosso cliente. Isto não é mais do que extorsão."No mesmo documento os advogados garantem que o seu cliente está tranquilo, pois considera ter provas suficientes de que esta acusação é falsa.Recorde-se que na mesma noite McGregor agrediu a mascote dos Heat com dois socos, mandando-a para o hospital.