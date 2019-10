McGregor e Khabib pegaram-se no Twitter: dos insultos a acusações de alcoolismo e violação

Conor McGregor não perde uma oportunidade para mostrar que está 'vivo' no seio do MMA, mas esta madrugada a discussão levada a cabo nas redes sociais acabou por atingir um nível que há muito não se via, pelo menos quando do outro lado da barricada está o russo Khabib Nurmagomedov, uma máquina destruidora no octogóno, mas que fora dele normalmente se mantém numa postura 'low profile'. Algo que mudou esta madrugada...Tudo começou com as declarações de Dana White ao 'Boston Globe', onde o dono do UFC declarou que Conor McGregor já não era o 'homem' (na prática, a principal cara da organização) e que esse estatuto agora pertencia a Khabib.Umas palavras que não caíram bem ao irlandês, que no Twitter iniciou a sua cruzada, questionando Dana White se o seu (novo) 'homem' já tinha tido "aquele evento cabeça de cartaz", numa alusão clara ao combate com Floyd Mayweather, em 2017, que foi falado em todo o Mundo. Na mesma publicação, o irlandês até chegou ao ponto de ridicularizar a vitória do russo no UFC 242 sobre Dustin Poirier, dizendo mesmo que Dana estaria a enganar o seu próprio cavalo.Khabib viu, não gostou e respondeu... em russo. A tradução pode não ser perfeita, mas segundo o 'Mirror' e também o 'Russia Today', o lutador de Leste aproveitou para chamar o irlandês de alcoólico, isto depois de ter falado num "fiasco" a propósito do tal combate entre Mayweather e McGregor.O irlandês leu, provavelmente foi ao tradutor para perceber o que tinha sido escrito e depois, talvez também utilizando o mesmo recurso, respondeu em russo. "Vemo-nos em Moscovo, m*****". Khabib não se ficou e, depois de ter chamado McGregor de alcoólico, acrescentou outro insulto. "Em Moscovo não queremos receber violadores", disse o russo, numa clara referência às recente alegações de que o irlandês teria violado uma mulher.Uma guerra com novos capítulos para breve...?