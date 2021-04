McGregor exibe novo "sorriso condizente com a conta bancária"

Conor McGregor tem um novo sorriso e exibiu-o orgulhosamente nas redes sociais. O lutador irlandês foi ao dentista e saiu do consultório visivelmente satisfeito com o resultado final.





McGregor, que perdeu alguns dentes num combate com Dustin Poirier em 2014, partilhou dois vídeos do seu sorriso bem branco, que diz ser condizente com a sua conta bancária...