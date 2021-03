McGregor vende a sua marca de whiskey por 130 milhões de euros

Conor McGregor viu a conta bancária 'avolumar-se' nos últimos tempos, pois vendeu a sua marca de whiskey, a 'Whiskey Proper No. Twelve', por 130 milhões de euros.





A marca foi lançada em setembro de 2008 pela 'Eire Born Spirits', uma empresa fundada por McGregor e pelo seu empresário, Audie Attar. Desde então 'The Notorious' tem promovido a bebida ao nível global, conseguindo vendas notáveis, sobretudo nos Estados Unidos.A empresa mexicana de tequilha Becle anunciou, agora, a compra da marca da estrela do UFC. Na realidade a Becle já tinha 20 por cento do whiskey de McGregor aquando da sua fundação, em 2020 passou a deter 49 por cento e agora adquiriu o restante, passando, assim, a controlar o negócio.O jornal 'Irish Mirror' avança que McGregor e Attar terão recebido 130 milhões de euros. Estima-se que o património líquido do lutador supere os 200 milhões de euros.