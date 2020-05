Medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres contorna crise com entrega de pizzas

Esquiva Falcão foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012, mas atualmente é a entregar pizzas que tenta sobreviver. Devido à pandemia de coronavírus, o pugilista brasileiro não tem combates desde o passado mês de fevereiro, nem previsões para voltar ao ringue por isso tenta aproveitar o talento da mulher na cozinha para ganhar dinheiro.





"Vou entregar a Mini pizza na sua casa e bater uma foto com você. Unidade 3,50, Pratinho com 6 , 15 reias", anuncia no Instagram, juntamente com o contacto da mulher para as encomendas.Suelen faz as mini-pizzas e Esquiva Falcão as entregas, seguindo todos os protocolos de higiene. E tudo começou como uma brincadeira."Um dia pedimos pizza aqui para casa e minha mulher teve a ideia de fazer mini-pizza. Ficaram muito boas, melhores do que a que tínhamos comprando. Falei com ela para fazermos um delivery dessas pizzas que ela faz. Começámos há uns quatro, cinco dias", conta à imprensa brasileira Esquiva Galcão, sublinhando a importância dos protocolos de higiene, durante a pandemia, que no Brasil já fez mais de 20 mil mortos. "Estamos a usar luvas e máscaras tanto na hora de fazer, como de entregar. O muito importante protegermo-nos."