Mike Tyson: «A morte da minha mãe foi uma das melhores coisas que me aconteceu»

Mike Tyson, o campeão mundial de pesos pesados mais jovem da história, recordou esta segunda-feira a sua carreira em declarações ao podcast 'Club Shay Shay', onde assumiu que o falecimento da sua mãe foi algo fundamental para o seu sucesso profissional.





"A morte da minha mãe foi uma das melhores coisas que me aconteceu porque ela tratava-me como um bebé. Com ela, eu nunca teria entrado em brigas na rua nem nunca me teria defendido", assumiu o ex-pugilista norte-americano, que aos 16 anos ficou entregue aos cuidados do treinador Cus D'Amato, logo após a morte da sua mãe.

E prosseguiu: "Aos 14 pensei que podia ser campeão do mundo. Ganhei campeonatos nacionais, tinha recordes de 'knockouts', perdi com o eventual campeão. Assim que me tornei profissional, toda a minha vida mudou e venci todos os que me apareciam. E tudo voltou a mudar quando me tornei campeão", disse.

Mike Tyson falou ainda sobre os seus projetos futuros, que envolvem a Cannabis para fins medicinais, algo que consumiu já perto do final da sua carreira.

"Só no final da minha carreira. Nos dois últimos anos. Sempre soube dos seus benefícios, mas era ilegal. Quando a minha mente desliga, desliga-se mesmo. Não queria ninguém, tudo se tornava o meu inimigo. Comecei a fumar em 1997 e já não consigo deixar. Sou uma pessoa totalmente diferente quando não a uso. Agora não podia ser campeão como fui outrora. A minha maior virtude são os meus defeitos. Não existe nenhum problema em ter defeitos. O único problema é não saber que os tens. Já nasces com eles, não consegues evitá-los", terminou.