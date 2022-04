Mike Tyson perde a cabeça e agride passageiro ao murro dentro de um avião

Mike Tyson, antigo campeão do Mundo de boxe, foi filmado a agredir repetidamente ao murro um passageiro a bordo de um avião, acabando por deixar o homem com o rosto ensanguentado.Segundo o site norte-americano TMZ, que cita uma testemunha, o indivíduo estava sentado atrás do antigo pugilista e mostrava-se excessivamente entusiasmado, falando continuamente ao ouvido de Tyson, que a dada altura lhe disse para se acalmar.A mesma testemunha explica que Tyson aparentava estar estava acalmo e até aceitou tirar uma selfie com o indivíduo. Só que o homem continuou a apoquentá-lo e 'Iron Mike' acabou por perder a paciência. Levantou-se, virou-se para trás e agrediu o homem com a sua famosa direita, deixando-o ensanguentado.Tudo aconteceu a bordo de um voo que ligou San Francisco à Florida. Mike Tyson acabou por desembarcar instantes depois do incidente.